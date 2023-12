Prefeitura de Recife: João Campos lidera com folga disputa à reeleição

Se as eleições fossem hoje, o atual prefeito de Recife, João Campos (PSB), seria reeleito em primeiro turno contra qualquer um dos possíveis adversários. É o que mostra pesquisa da Real Time Big Data/TV Record divulgada na última sexta-feira, 29. (Veja os resultados abaixo)

Entre os nomes sondados, estão o ex-prefeito de Recife e deputado estadual João Paulo (PT), o deputado federal e candidato da governadora Raquel Lyra, Daniel Coelho (Cidadania), a vice-governadora Priscila Krause (Cidadania), a deputada estadual Dani Portela (PSOL) e o ex-ministro do Turismo de Jair Bolsonaro, Gilson Machado.

De olho na renovação do mandato, o filho de Eduardo Campos tem ampliado o arco de alianças para o próximo ano, com o apoio garantido de partidos como Republicanos, MDB, PCdoB e PDT. A imagem de “candidato de Lula” na capital pernambucana também tem sido cobiçada pelo mandatário: o apoio do PT é tido como fundamental para a formação do palanque de Campos, sobretudo após o PSB amargar a derrota para o PSDB de Raquel Lyra na disputa ao governo do estado. A vitória à reeleição, neste contexto, seria um importante passo para a corrida eleitoral de 2026 em Pernambuco.

A “estratégia”, no entanto, tem um entrave: o PT ainda não decidiu se lançará candidato próprio — o nome mais provável seria o do deputado estadual e ex-prefeito de Recife João Paulo, que aparece logo atrás de João Campos nas sondagens, com cerca de 10% das intenções de voto. Uma das possibilidades ventiladas é a de João Paulo ocupar a vice na chapa do atual prefeito à reeleição.

A pesquisa da Real Time Big Data/TV Record foi realizada entre os dias 13 e 22 de novembro e ouviu 2.000 pessoas. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. Todos os cenários correspondem à sondagem estimulada: quando os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados.

Cenário 1

João Campos (PSB) — 67%

Continua após a publicidade

João Paulo (PT) — 10%

Daniel Coelho (Cidadania) — 4%

Priscila Krause (Cidadania) — 4%

Gilson Machado (PL) — 4%

Dani Portela (PSOL) — 1%

Continua após a publicidade

Nulo/branco — 6%

Não sabe/não respondeu — 4%

Cenário 2

João Campos — 72%

Daniel Coelho — 8%

Gilson Machado — 6%

Continua após a publicidade

Dani Portela — 3%

Nulo/branco — 6%

Não sabe/não respondeu — 5%

Cenário 3

João Campos — 73%

Priscila Krause — 7%

Continua após a publicidade

Gilson Machado — 7%

Dani Portela — 3%

Nulo/branco — 6%

Não sabe/não respondeu — 4%

Cenário 4

João Campos — 68%

Continua após a publicidade

João Paulo — 10%

Daniel Coelho — 6%

Gilson Machado — 5%

Dani Portela — 1%

Nulo/branco — 6%

Não sabe/não respondeu — 4%

Cenário 5

João Campos — 69%

João Paulo — 10%

Gilson Machado — 5%

Priscila Krause — 4%

Dani Portela — 1%

Nulo/branco — 6%

Não sabe/não respondeu — 5%