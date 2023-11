Prefeitos querem de Lula 35 mil obras em 2024; veja lista das mais pedidas

A política e seus bastidores. Com Laísa Dall'Agnol, Victoria Bechara, Sérgio Quintella, Bruno Caniato e Valmar Hupsel Filho. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A pouco menos de um ano para as eleições municipais, nada menos que 96% das prefeituras encaminharam ao governo federal propostas para a realização de obras em áreas estratégicas como educação, saúde, saneamento básico e assistência social.

Segundo o governo, o programa Novo PAC Seleções recebeu 35.213 projetos de obras, que vieram de 5.344 municípios dos 27 estados brasileiros.

O programa é uma das “joias da coroa” do arsenal do qual o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pretende lançar mão para dar visibilidade ao governo, atrair apoios e alianças e alavancar as candidaturas simpáticas ao seu mandato nos municípios.

Lançado em setembro deste ano, o Novo PAC Seleções vem sendo tocado com prioridade a pedido de Lula — o gerente-geral é o ministro da Casa Civil, Rui Costa. A ideia é que o programa invista 136 bilhões de reais em obras. Os projetos precisam passar por aprovação técnica antes do aval para as contratações.

Continua após a publicidade

Veja abaixo quais foram as principais obras pedidas pelos prefeitos:

Construção de unidades básicas de saúde (5.610)

Aquisição de veículos para o transporte escolar (4.803)

Espaços esportivos comunitários (4.080)

Unidades odontológicas móveis (3.338)

Creches (3.145)

Escolas de tempo integral (2.641)

Centros de atenção psicossocial (1.383)

Esgotamento sanitário (1.266)

Abastecimento de água (1.243)