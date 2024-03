Prefeito de Recife abre boa vantagem e pode vencer eleição em 1º turno

Se as eleições municipais ocorressem hoje, o prefeito de Recife, João Campos (PSB), seria reeleito com uma vitória acachapante sobre os demais pré-candidatos. É o que revela o levantamento divulgado nesta segunda-feira, 4, pelo Instituto Paraná Pesquisas.

No principal cenário eleitoral na capital pernambucana, João Campos soma 64,6% das intenções de voto. O dado representa uma larga vantagem sobre o candidato do governo federal, o deputado estadual João Paulo (PT), que fica em segundo lugar com 7,5% dos votos. Na sequência, totalizando 5,5% e empatando tecnicamente com o petista, vem o ex-deputado federal Daniel Coelho (Cidadania), atual secretário de Turismo e Lazer de Recife e provável candidato apoiado pela governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB).

Em quarto lugar está o candidato bolsonarista à prefeitura de Recife: o sanfoneiro Gilson Machado (PL), ex-ministro do Turismo no governo de Jair Bolsonaro (PL). O nome indicado pelo ex-presidente contabiliza 5,4% das intenções de voto, tecnicamente empatado com João Paulo e Coelho.

Avaliações de governo

Em relação à administração municipal, a pesquisa indica uma disparada da aprovação à gestão de Campos, que chega a 81,8% do eleitorado recifense – no último levantamento, publicado em abril do ano passado, o percentual era de 66,3%. No mesmo período, o número de eleitores que classificam seu mandato como “ótimo” subiu de 9,6% para 37,4%, e a parcela que o considera “péssimo” deslizou de 13,1% para 5,7%.

Em contrapartida, a popularidade da governadora Raquel Lyra vem despencando desde que assumiu o Palácio do Campo das Princesas, em janeiro do ano passado. No mesmo intervalo entre as duas pesquisas, a aprovação da tucana despencou de 63,1% para 37,5%, enquanto a rejeição ao seu governo avançou de 30,6% para 58,4%.

Continua após a publicidade

Ainda segundo a pesquisa divulgada nesta segunda-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) mantém o apoio da maioria na capital pernambucana, mas sua popularidade oscilou para baixo, passando de 62,6% para 58,4%, enquanto a rejeição à sua administração cresceu para 38,4%.

Cabos eleitorais em baixa

Como cabo eleitoral, Lula terá uma árdua tarefa para emplacar um aliado na prefeitura de Recife, já que 38,8% dos eleitores afirmam que “não votariam de jeito nenhum” em um candidato apoiado por ele, enquanto cerca de um terço declaram que “com certeza votariam” em um nome apadrinhado pelo presidente.

O desafio será ainda maior para o ex-presidente Jair Bolsonaro – entre os entrevistados, 20,4% indicaram apoio total ao candidato escolhido pela ex-mandatário, ao passo que 59,9% rejeitam categoricamente uma indicação sua ao Executivo municipal.

O Instituto Paraná Pesquisas entrevistou 802 eleitores em Recife, na modalidade presencial, entre os dias 24 e 29 de fevereiro. O grau de confiança do estudo é de 95% e a margem de erro é estimada em 3,5 pontos percentuais.