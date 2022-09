PR: Ratinho amplia vantagem sobre Requião e pode ser reeleito no 1º turno

O governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD), aumentou a sua vantagem para o ex-governador Roberto Requião (PT) na disputa pelo comando do estado, segundo levantamento feito entre os dias 31 de agosto e 5 de setembro e divulgado nesta terça-feira, 6 pelo instituto Paraná Pesquisas.

De acordo com a pesquisa, Ratinho tem 56,2% contra 23,8% de Requião. Em junho, segundo o mesmo instituto, o placar era de 48,5% a 25,2%. A margem de erro é de 2,7 pontos percentuais para mais ou para menos.

Em relação aos votos válidos (sem contar brancos e nulos), Ratinho teria hoje 67,1% contra 28,3% de Requião, o que seria mais do que suficiente para liquidar a disputa já no primeiro turno – ele precisa de 50% mais um voto.

A eleição no Paraná, sexto maior colégio eleitoral do país (5,4% dos votantes nacionais), é considerada estratégica pelos dois principais candidatos ao Palácio do Planalto Requião é aliado do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), enquanto Ratinho tem o apoio do presidente Jair Bolsonaro (PL).

Ricardo Gomyde (PDT) vem em terceiro lugar, com 2,5% das intenções de votos. Os demais candidatos não atingiram um ponto percentual. Entre os entrevistados, 8,6% declararam que irão votar em branco, nulo ou nenhum e 7,6% disseram que não sabem ou não responderam.

A pesquisa foi feita por meio de 1.410 entrevistas pessoais em 62 municípios do Paraná e foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o nº PR09990/2022. A margem de erro é de 2,7 pontos percentuais para mais ou para menos.