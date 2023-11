Polícia mira torcidas organizadas do RJ em dia de final da Libertadores

Neste sábado, 4, a Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) realizam uma operação contra integrantes de torcidas organizadas para coibir atos de violência durante a final da Copa Libertadores, que será disputada entre Fluminense e Boca Juniors, às 17h, no Maracanã. Segundo a polícia, o principal suspeito é um membro da Força Jovem do Vasco investigado por ameaças contra torcedores do tricolor após um encontro entre vascaínos e torcedores do clube argentino, que ocorreu na noite de sexta-feira, 3, no entorno de São Januário.

A ação ocorre após recorrentes episódios de agressões ao longo da semana entre torcedores dos dois times, tanto na capital fluminense quanto nas redes sociais – na última quinta-feira, 2, as areias de Copacabana foram palco de tumulto e arrastão por conta de uma briga entre brasileiros e argentinos que se reuniam na praia.

Sete pessoas foram detidas durante uma confusão entre torcedores do Boca Juniors e do Fluminense nesta quinta-feira (2). A polícia ainda investiga o que motivou a briga, que teria começado na área Funfest, na Praia de Copacabana. Todos os sete já foram liberados. pic.twitter.com/3Tb8j05EpN — Tudo acontece no Rio de Janeiro (@TudoaconteceRJ) November 3, 2023

Em nota, o MPRJ informa que todos os integrantes conhecidos das torcidas Young Flu, Sobranada, Força Jovem do Vasco, Jovem Fla e Raça Rubro Negra são alvos de medidas cautelares e estão proibidos de frequentar eventos relacionados à final da Libertadores. “Para se fazer cumprir o afastamento dos contemplados na decisão judicial, a Polícia Militar irá monitorar e atuar nos locais impactados pelas festividades”, diz o documento.

Ainda neste final de semana, acontecem no Rio de Janeiro a primeira etapa do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e o show da banda Red Hot Chili Peppers. Para evitar confusões, o governo estadual anunciou que 7 mil policiais vão atuar nas ruas da capital, e a Prefeitura do Rio proibiu a venda de bebidas alcoólicas no entorno do Maracanã neste sábado, 4.

