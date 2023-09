Plano para 7 de Setembro prevê fechar Esplanada e Praça dos Três Poderes

Às vésperas do feriado de 7 de Setembro, na próxima quinta-feira, autoridades do Distrito Federal se mobilizam para manter um ambiente tranquilo no primeiro desfile cívico do Dia da Independência após quatro anos de controvérsias no governo de Jair Bolsonaro. Com o objetivo de coibir manifestações violentas, como os atos de 8 de janeiro, quando multidões de bolsonaristas insatisfeitos com o resultado eleitoral invadiram e depredaram as sedes dos Três Poderes, o governo do DF elaborou um rígido protocolo de segurança para as celebrações.

A partir das 21h de quarta-feira, 6, a Esplanada dos Ministérios será fechada para circulação de veículos. Às 6h da quinta-feira, começará o bloqueio de vias nos arredores da Ponte Juscelino Kubitschek para abrigar os veículos blindados que farão parte do desfile — o trânsito será liberado somente após a dispersão do público, a depender da avaliação das autoridades locais. A circulação de pessoas na Praça dos Três Poderes também será restrita e os prédios públicos terão proteção reforçada com gradis.

Todos os acessos à Esplanada terão pontos da Polícia Militar para revistas pessoais, que também poderão ser realizadas em meio ao público caso as autoridades julguem necessário. A ampla lista de objetos proibidos no local do desfile inclui garrafas de vidro, latas, apontadores a laser, rojões e fogos de artifício, armas de brinquedo ou réplicas, coolers e caixas de isopor, mochilas grandes, malas, pastas, caixas, sprays e aerossóis e até churrasqueiras portáteis.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF), a vigilância será reforçada com uma estrutura da Cidade Policial montada ao lado do Museu da República, que servirá de base para os agentes de segurança e também para o monitoramento através de imagens de câmeras móveis e drones. Haverá, ainda, reforço das unidades de atendimento emergencial do Samu durante o evento e presença intensificada do Corpo de Bombeiros Militar, que observarão o movimento do público a partir de uma plataforma elevada com onze câmeras de segurança de alta resolução e alcance.

