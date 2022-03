PL filia Eduardo Bolsonaro e forma maior bancada na Câmara

Quatro deputados federais e o Secretário Nacional da Pesca e Aquicultura, Jorge Seif, assinaram neste sábado, 19, suas fichas de filiação ao PL, partido que há cerca de quatro meses abrigou o presidente Jair Bolsonaro. Entre os filiados estão Eduardo Bolsonaro (SP), filho do presidente e a presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, Bia Kicis (DF), uma de suas mais próximas aliadas na Câmara. O ato consolida o novo partido do presidente como a maior bancada do Congresso Nacional.

Além de Eduardo e Kicis, o ato também confirmou a migração de dois deputados catarinenses, Caroline De Toni e Coronel Armando. Os quatro parlamentares integravam o União Brasil, que é fruto da fusão entre DEM e PSL. Com os quatro novos deputados, o partido de Valdemar Costa Neto chega a 63 cadeiras na Câmara, ultrapassando a bancada do União Brasil. Segundo Kicis declarou no evento, a expectativa é chegar a 68 deputados.

A cerimônia de filiação contou com a presença do próprio Bolsonaro. A maior parte do clã presidencial já está filiada ao partido — o senador Flávio Bolsonaro, que nos últimos três ano já passou por PSL e Republicanos, entrou na sigla na mesmo dia que o pai. Apenas o segundo filho do presidente, o vereador do Rio Carlos Bolsonaro, continua filiado ao Republicanos.