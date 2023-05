PF inicia retirada de grileiros e madeireiros da terra indígena Karipuna

Giro VEJA

O cerco às big techs na novela sobre o PL das Fake News

A Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo Tribunal Federal que investigue diretores do Google e do Telegram por conta da campanha ostensiva que as empresas têm feito contra o PL das Fake News. O pedido de investigação contra as big techs e os desdobramentos do caso da fraude em cartões de vacina de Jair Bolsonaro é tema do Giro VEJA desta quinta-feira.