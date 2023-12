PF desmonta esquema que trouxe 43 mil armas da Europa para facções no país

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira, 5, uma operação contra o tráfico de armas na fronteira entre Brasil e Paraguai. A ação foi realizada em conjunto com o país vizinho e investiga a movimentação de 1,2 bilhão de reais em armamentos e munição ilegais em três anos.

De acordo com a PF, o principal alvo é uma empresa com sede em Assunção, no Paraguai, que seria responsável por importar fuzis, pistolas e munições de fabricantes na Europa, raspar os registros e revendê-los a diversas facções criminosas do Brasil. As armas teriam origem na Croácia, Turquia, República Tcheca e Eslovênia.

O inquérito policial começou na cidade de Vitória da Conquista, na Bahia, em 2020, quando dois suspeitos foram presos com 23 pistolas de fabricação croata, além de munições e carregadores. Desde então, a empresa paraguaia teria contrabandeado cerca de 43 mil armamentos para o país sul-americano e traficado para território brasileiro, por meio de intermediários.

Números da operação

Batizada de “Dakovo”, a operação da PF é conduzida em parceria com o Ministério Público Federal (MPF) e a Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai (SENAD/PY) e cumpre 54 mandados de busca e apreensão, 31 mandados de prisão preventiva ou temporária e bloqueio de 66 milhões de reais em bens, direitos e valores no Brasil.

Do total de 85 mandados, 26 miram alvos em solo brasileiro e 41 em território paraguaio, enquanto outros dezesseis não puderam ser cumpridos devido a incêndios provocados pelos criminosos nos locais. Foram solicitados, ainda, dois mandados de prisão preventiva nos Estados Unidos, que ainda não foram expedidos pela Justiça do país.

A Polícia Federal relata que apreendeu uma grande quantia em dólares, ainda não contabilizada, além de centenas de fuzis e pistolas na sede da empresa paraguaia. Também foi encontrado o local onde seria realizada a raspagem dos registros de armas e munições, com o objetivo de dificultar o rastreamento pelas autoridades.

