‘Pessoas que tentaram dar o golpe serão punidas’, diz Lula na África

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se encontrou com o presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, nesta quarta-feira, 19, e voltou a dizer que os envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro, em Brasília, serão punidos. Em pronunciamento após a reunião, o petista afirmou que “o Brasil não quer mais voltar ao obscurantismo de regimes autoritários”.

“Eu quero agradecer, presidente, e dizer que eu voltarei aqui, mas espero encontrá-lo em várias outras oportunidades. Os valores da democracia voltaram a reinar no Brasil. Você acompanhou a tentativa de golpe no dia 8 de janeiro. As pessoas que tentaram dar o golpe serão punidas, porque o Brasil não quer mais voltar ao obscurantismo de regimes autoritários. O Brasil quer democracia, o Brasil respira democracia, o Brasil precisa de democracia e o mundo precisa de democracia”, declarou.

Sem citar o nome do ex-presidente Jair Bolsonaro, Lula também criticou o governo anterior, que chamou de negacionista, e disse que o Brasil poderia ter ajudado o continente africano com a produção de vacinas contra a Covid-19. “Mas, lamentavelmente, nós tivemos um desgoverno que não cumpriu com aquilo que era essencial de cuidar do ser humano”, disse.

Lula ainda prometeu retornar a Cabo Verde para uma “discussão mais profunda” sobre os países e ressaltou o desejo de retomar a relação com o continente africano. “A verdade é que o Brasil ficou afastado do mundo durante os últimos seis anos e da África também. Nós, brasileiros, fomos formados pelo povo africano. A nossa cultura, a nossa cor, o nosso tamanho é resultado da miscigenação entre índios, negros e europeus. Nós temos uma profunda gratidão ao continente africano por tudo que foi produzido durante 350 anos de escravidão no nosso país”, afirmou.

