Pesquisa: Onyx Lorenzoni e Eduardo Leite têm empate técnico no RS

O ex-ministro Onyx Lorenzoni (PL) e o ex-governador Eduardo Leite (PSDB) estão empatados tecnicamente na disputa pelo governo do Rio Grande do Sul, segundo levantamento feito entre os dias 4 e 6 de outubro pelo instituto Paraná Pesquisas e divulgado nesta sexta-feira, 7.

De acordo com a pesquisa, Onyx tem 47,2% das intenções de voto contra 42,3% de Leite. Eles estão empatados quase no limite da margem de erro, que é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos. Entre os entrevistados, 4,7% disseram que irão votar em branco, nulo ou nenhum e 5,8% declararam que não sabem ou não responderam.

Quando a pesquisa é por votos válidos (excluídos brancos e nulos), Onyx tem 52,7% contra 47,3%, o que deixa o ex-ministro com vantagem ligeiramente fora da margem de erro.

O levantamento é o primeiro feito pelo Paraná Pesquisas no segundo turno da eleição gaúcha. O instituto não fez sondagem eleitoral no estado na reta final do primeiro turno. Onyx, ao contrário do que previa a maioria dos institutos, chegou à frente na apuração com 37,5% dos votos válidos contra 26,8% do tucano.

A pesquisa divulgada hoje foi feita por meio de entrevistas pessoais com 1.540 eleitores de 60 municípios e foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o nº RS-09299/2022.