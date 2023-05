Pesquisa mostra briga acirrada pela maior cidade do interior de SP em 2024

A disputa pelo comando de Campinas, maior cidade do interior de São Paulo (1,2 milhão de habitantes) deve ser acirrada em 2024, segundo levantamento feito entre os dias 11 e 14 de maio pelo instituto Paraná Pesquisas e divulgado na terça-feira, 16.

De acordo com a pesquisa, o prefeito Dário Saadi (Republicanos) e o deputado estadual Rafa Zimbaldi (Cidadania) estão empatados tecnicamente nos três cenários sondados. Eles já fizeram o segundo turno na eleição de 2020, vencido por Saadi por 57,07% a 42,93% dos votos válidos.

No principal cenário, Saadi tem 22,2% das intenções de voto, seguido de Zimbaldi, com 18,5% — eles estão empatados dentro da margem de erro, que é de 3,7 pontos percentuais para mais ou para menos.

Nesse cenário, aparecem na sequência Delegada Teresinha (Patriota), com 10,6%; o ex-prefeito Hélio Oliveira (PDT), com 10,4%; o ex-vereador Pedro Tourinho (PT), com 8,1%; e Arthur Orsi (PSD), com 4,7% — todos estão empatados dentro da margem de erro.

Outros candidatos não atingiram 3% das intenções de voto. Entre os entrevistados, 12,5% afirmaram que irão votar em branco, nulo ou nenhum e 5,1% disseram que não sabem ou não responderam. Foram entrevistados 720 eleitores na cidade.

Em outros dois cenários, com mudanças na lista de candidatos, Saadi e Zimbaldi continuam empatados dentro da margem de erro – sempre com o prefeito numericamente à frente. Em um deles, Saadi tem 23,6% contra 20,6% do deputado. Em outro, o placar é de 26,3% a 22,8%.

Segundo a pesquisa, o governo de Saadi tem a aprovação de 51,5% dos eleitores de Campinas e a reprovação de 43,6% – outros 4,9% disseram que não sabem ou não responderam