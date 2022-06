Pesquisa eleitoral de Rondônia é suspensa após pedido de Marcos Rogério

O senador Marcos Rogério (PL-RO) conseguiu a suspensão da divulgação da pesquisa eleitoral sobre o governo de Rondônia, realizada pelo instituto Real Time Big Data e publicada no último dia 16 de junho. O levantamento, que mostrava Rogério atrás do atual governador Marcos Rocha (União Brasil) — 32% a 18% das intenções de voto, com margem de erro de três pontos para mais ou para menos –, foi considerado não confiável pelo juiz Edenir Sebastião Albuquerque da Rosa, do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia.

Segundo a decisão da Justiça eleitoral, a pesquisa não cumpre as normas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) porque não indicou os bairros percorridos nos municípios durante a realização do levantamento, não apontou a quantidade de eleitores ouvidos em cada cidade e por ser “vago a respeito do nível econômico das pessoas entrevistadas”.

Por isso, de acordo com o TRE-RO, a pesquisa cadastrada no TSE com o número RO-00114/2022 é “nociva ao interesse público” e foi produzida “sem a metodologia científica” exigida. “A ausência desses elementos produz um resultado potencialmente diverso da realidade, prejudicando a formação de opinião dos eleitores acerca da falsa ideia dos índices de aprovação ou rejeição dos candidatos listados”, diz trecho da nota.

Em contato com a reportagem, o diretor do instituto Real Time Big Data, Lucas Thut Sahd, diz que os argumentos colocados pelo senador Marcos Rogério e aceitos pelo TRE-RO são infundados e que, tão logo o instituto seja notificado juridicamente, irá recorrer da decisão.

