Pesquisa: eleitor vê risco de violência eleitoral e pede ação de políticos

Uma pesquisa realizada entre os dias 16 e 20 de julho pelo Instituto Locomotiva, envolvendo eleitores de todo o Brasil, trouxe alguns dados sobre a percepção de violência política às vésperas das eleições deste ano.

O estudo foi motivado pelo caso do assassinato do tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu (PR), por um apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL), no dia 10 de julho. O Locomotiva constatou que 75% dos eleitores ficaram sabendo do caso, proporção que aumenta entre quem tem ensino superior (89%).

Partindo do que aconteceu no Paraná, 83% dos eleitores esperam que haverá mais episódios de violência política nas eleições deste ano em comparação com anos anteriores. Destes, 45% tem a expectativa de que o volume de episódios seja muito alto.

Quase metade (45%) dos consultados afirma que já presenciou um episódio de violência política durante o último ano. O Locomotiva classifica com esse critério casos em que o comportamento provocou uma tensão relacional por envolver gritaria, xingamentos ou a ameaça de evoluir para violência física.

Como forma de cobrança, 81% dos entrevistados acham que os candidatos deveriam se empenhar mais em combater esse tipo de violência. Esse número salta para 84% entre as mulheres consultadas.

“O que os eleitores estão nos dizendo é que não há espaço para meias palavras ou comunicados protocolares nesse assunto, a condenação da violência política precisa ser forte e direta”, analisa Renato Meirelles, presidente do Instituto Locomotiva.

O instituto realizou a pesquisa quantitativa telefônica com 1.303 pessoas, de 16 anos ou mais. A amostra foi ponderada a partir de parâmetros da PNADC/IBGE.