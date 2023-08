Pesquisa: deputado do PL lidera disputa à prefeitura de Cuiabá

O deputado federal Abilio Brunini (PL) é o favorito por ora na disputa pela Prefeitura de Cuiabá, segundo levantamento feito entre os dias 3 e 6 de agosto pelo instituto Paraná Pesquisas e divulgado nesta terça-feira, 8.

De acordo com a pesquisa, no principal cenário, Brunini tem 34,1% das intenções de voto, seguido pelos deputados estaduais Eduardo Botelho (União), com 20,7%, e Lúdio Cabral (PT), com 19,3% — eles estão empatados dentro da margem de erro, que é de 3,7 pontos percentuais para mais ou para menos.

O vice-prefeito José Roberto Stopa (PV) aparece na sequência com 5,5%. Entre os entrevistados, 14,9% disseram que irão votar em branco, nulo ou nenhum e 5,5% não souberam ou não responderam. A pesquisa ouviu 730 eleitores em Cuiabá.

Avaliação

O atual prefeito Emanuel Pinheiro (MDB), que está em seu segundo mandato e não pode disputar a reeleição, tem um governo mal avaliado, segundo o Paraná Pesquisas. De acordo com o levantamento, 66,3% dos eleitores da capital do Mato Grosso desaprovam a sua gestão, enquanto 28,1% aprovam – outros 5,6% não souberam ou não quiseram opinar.

