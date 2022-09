Pesquisa: Ciro caminha para o seu maior fracasso eleitoral no Ceará

A menos de um mês para as eleições, Ciro Gomes (PDT) se aproxima do seu maior fracasso em uma disputa presidencial nas urnas do Ceará, estado onde fez a sua carreira política e que sempre foi o seu reduto eleitoral – foi deputado estadual, prefeito de Fortaleza e governador.

Segundo levantamento feito entre os dias 31 de agosto e 4 de setembro pelo instituto Paraná Pesquisas, Ciro tem 14,2% das intenções de voto e está muito atrás dos dois favoritos – Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 42,6%, e Jair Bolsonaro (PL) tem 29,4%.

O resultado mostra como Ciro encolheu no estado. Na eleição presidencial de 2018, ele venceu no Ceará, com 41% dos votos válidos contra 33% do candidato petista, Fernando Haddad, e 21% de Bolsonaro. O Ceará foi o único estado em que Ciro saiu vitorioso naquela eleição. No geral, ele terminou em terceiro na disputa nacional com 12% dos votos válidos.

Ciro também havia vencido no estado nas outras duas eleições presidenciais que disputou. Em 1998, derrotou no primeiro turno FHC e Lula. Em 2002, teve 44,5% dos votos, sua melhor marca, e venceu Lula de novo no estado.

A má performance de Ciro no Ceará ocorre em um momento de desintegração da sua base, após o rompimento da aliança PT-PDT que governou o estado por dezesseis anos – leia matéria completa aqui.

No levantamento divulgado hoje, aparece em quarto lugar a senadora Simone Tebet (MDB), com 2,3% das intenções de voto. Os demais candidatos não atingiram um ponto percentual. Entre os entrevistados, 6,1% declararam que irão votar em branco, nulo ou nenhum e 3,9% disseram que não sabem ou não responderam.

A pesquisa foi feita por meio de entrevistas pessoais com 1.540 eleitores de sessenta municípios entre os dias 31 de agosto e 4 de setembro e registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o nº CE-04136/2022.