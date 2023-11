Pesquisa: candidato da oposição é o favorito para comandar o Corinthians

O empresário Augusto Melo é o favorito na eleição que vai escolher o novo presidente do Corinthians no próximo sábado, 25, segundo levantamento feito entre os dias 21 e 22 de novembro e divulgado nesta quinta-feira, 23, pelo instituto Paraná Pesquisas.

Segundo o levantamento, Augusto Melo tem 42,2% das intenções de voto entre os sócios do clube, contra 34,8% do também empresário André Negão, que é o candidato do grupo Renovação & Transparência, que comanda o Corinthians, com diferentes presidentes, desde 2006.

A margem de erro da pesquisa é de 4,8 pontos percentuais para mais ou para menos – ou seja, quase no limite, os dois candidatos estão empatados tecnicamente.

Apesar desse empate técnico, outros pontos da pesquisa reforçam o favoritismo de Augusto Melo. Ele aparece em primeiro lugar na espontânea — quando os nomes dos candidatos não são apresentados ao entrevistado (34,6% a 27,2%) e é quem reúne a maior expectativa de vitória entre os pesquisados (42,9% acreditam que ele será o vencedor, contra 30,2% que dizem o mesmo de André Negão).

Além disso, Augusto Melo tem uma rejeição menor que a de André Negão: 23,7% dizem que não votariam nele de jeito nenhum, contra 36,2% que afirmam o mesmo de seu oponente.

A entrevista foi feita com 434 sócios do Corinthians, por telefone.