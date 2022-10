Pesquisa: candidato da esquerda lidera no confuso palanque da Paraíba

O governador João Azevêdo (PSB) largou na frente no segundo turno da corrida eleitoral pelo governo da Paraíba, segundo divulgado nesta terça-feira, 11, pelo instituto Real Time Big Data. O governador tem 55% dos votos válidos contra 45% do deputado federal Pedro Cunha Lima (PSDB).

Nos votos totais, Azevêdo lidera por 48% a 39%. São ainda 7% de brancos e nulos e 6% que não sabem ou não responderam. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

O segundo turno paraibano tem uma construção peculiar de palanques. Azevêdo recebeu apoio do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), além do PSOL e do prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena (PP) — que integra um partido aliado a Jair Bolsonaro (PL). O nome bolsonarista ao governo, Nilvan Ferreira (PL), que ficou em terceiro com 18,7%, declarou neutralidade.

Já o candidato de Lula no primeiro turno, o ex-governador Veneziano Vital do Rêgo (MDB), que ficou em quarto com 17,2%, disse que apoia Cunha Lima. O tucano ainda conta com o apoio do senador eleito Efraim Filho (União), que defende a candidatura bolsonarista ao governo federal.

Essa é a primeira pesquisa sobre o segundo turno da Paraíba. Na última pesquisa do Real Time, divulgada em 23 de agosto (mais de um mês antes do primeiro turno), João Azevêdo aparecia à frente com 29% das intenções de voto. Nilvan era o segundo, com 15%, e Veneziano empatava com Cunha Lima na sequência, ambos com 14%. Nas urnas, o governador terminou como líder, com 39,6%, e o segundo fez 23,9%.

O instituto ouviu 1.000 eleitores entre 8 e 10 de outubro, e cadastrou a pesquisa no TSE sob o número PB-02007/2022.