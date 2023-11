Pesquisa: a liderança folgada de Paes na busca pela reeleição em 2024

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), é franco favorito a obter um novo mandato na eleição municipal de 2024, segundo levantamento feito entre os dias 17 e 20 de novembro pelo instituto Paraná Pesquisas e divulgado nesta quarta-feira, 22.

De acordo com a pesquisa, no principal cenário, Paes teria 44,4% das intenções de voto, muito à frente dos demais concorrentes. O seu perseguidor mais próximo é o deputado federal Alexandre Ramagem (PL), ex-chefe da Abin no governo Jair Bolsonaro, que aparece com 9,6%.

Empatados com Ramagem na margem de erro de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos estão a deputada estadual Marta Rocha (PDT), com 8,1%, o deputado federal Tarcísio Motta (PSOL), com 7,2%, o ex-deputado federal Alessandro Molon (PSB), com 5,4%, e o deputado estadual Rodrigo Amorim (PRD), com 2,7%

O deputado federal Marcelo Queiroz (PP) aparece com 0,9%. Entre os entrevistados, 15,2% disseram que iriam votar em branco, nulo ou nenhum e 6,4% não souberam ou não responderam. A pesquisa ouviu 810 eleitores na cidade do Rio de Janeiro.

Continua após a publicidade

Avaliação.

A boa performance de Paes na pesquisa eleitoral tem relação com o seu bom desempenho na prefeitura. Segundo a pesquisa, 59,6% dos cariocas aprovam a sua gestão, enquanto 35,3% desaprovam e 5,1% não souberam ou não quiseram responder.

Quando questionados sobre como avaliam a gestão de Paes, 39,7% disseram que ela é ótima ou boa, enquanto 31,4% a classificaram como regular e 26,9% afirmaram que ela é ruim ou péssima – 2,0% não souberam ou não quiseram opinar.