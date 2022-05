Pernambuco: avaliação de Bolsonaro melhora, mas Lula tem larga vantagem

A avaliação do governo Jair Bolsonaro (PL) até oscilou positivamente em Pernambuco, como ocorreu em outras regiões do país, mas o presidente ainda perde feio no estado para o seu principal rival, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), segundo levantamento feito pelo instituto Paraná Pesquisas entre os dias 10 e 14 de maio e divulgado nesta terça-feira, 17.

Segundo a pesquisa, Lula tem 54,3% das intenções de voto contra 26% de Bolsonaro. Na sequência, aparecem Ciro Gomes, do PDT (5,2%); André Janones, do Avante (1,1%); João Doria, do PSDB (1,1%); Pablo Marçal, do Pros (0,5%); Luciano Bivar, do União Brasil (0,2%); e Simone Tebet, do MDB (0,1%). O cientista político Luiz Felipe d’ Ávila (Novo) não pontou.

A margem de erro é de 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos. Entre os entrevistados, 7,2% disseram que irão votar em branco, nenhum ou anular o voto e 4% afirmaram que não sabem ou não responderam.

A esquerda tem triunfado em Pernambuco desde a chegada de Eduardo Campos (PSB) ao governo em 2006 — com o apoio do PT, ele foi reeleito em 2010 e fez o seu sucessor, Paulo Câmara (PSB), que governou por mais dois mandatos. A capital Recife tem administrações de esquerda há seis gestões: três com o PT (duas com João Paulo e uma com João da Costa) e três com o PSB (duas com Geraldo Julio e uma com João Campos).

Avaliação

O desempenho de Bolsonaro oscilou pouco, dentro da margem de erro, mas para cima. Segundo a pesquisa, 62,6% desaprovam a sua gestão e 34% aprovam – em março, esses números eram de 64,7% e 32,2%, respectivamente.

Já quando instados a dizer como avaliam o governo, 24,6% o classificam como ótimo ou bom, enquanto 56,7% o veem como ruim ou péssimo e 17,1% como regular. Em março, esses números eram de 21%, 57,6% e 20,3%, nessa ordem.

A pesquisa foi feita com 1.510 eleitores de 60 municípios de Pernambuco, por meio de entrevistas pessoais, e foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o nº º BR-03176/2022.