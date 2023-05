Pastor e bolsonarista: quem irá assumir o lugar de Dallagnol na Câmara

O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) confirmou que o pastor Itamar Paim (PL) vai assumir o lugar do ex-deputado Deltan Dallagnol (Podemos) na Câmara dos Deputados. O ex-procurador da Lava-Jato teve o seu mandado cassado por unanimidade pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na noite de terça-feira, 16, acusado de ter cometido irregularidades para se livrar da inelegibilidade com base na Lei da Ficha Limpa.

A princípio, a vaga de Dallagnol ficaria com Luiz Carlos Hauly (Podemos), o segundo mais votado do partido no Paraná, com 11.925 votos. Porém, ele não atingiu o quociente eleitoral da sigla. Uma nova totalização de votos feita pelo TRE no estado concluiu que Paim, que teve 47.052 votos, assume o mandato de deputado federal.

Itamar Paim é pastor da 59ª Igreja do Evangelho Quadrangular, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Ele disputou as eleições pela primeira vez em 2022 e declarou 300 mil reais em bens ao TSE, incluindo uma casa em Pontal do Paraná e um Toyota Hilux.

O agora deputado deixou de fazer publicações sobre política e passou a postar pregações e eventos de sua igreja. No entanto, durante a campanha eleitoral, Paim publicou mensagens de apoio a Jair Bolsonaro, trechos de lives do ex-presidente e montagens com o slogan “Deus, Pátria e Família”.

O pastor também compartilhou críticas a decisões do TSE e mantém um vídeo com conteúdo marcado como falso no Instagram, em que o pastor André Valadão mentiu sobre ter sido obrigado pela Corte a publicar retratação a Lula nas redes sociais. Ele se diz contra a descriminalização do aborto, a legalização das drogas e “em defesa da vida e da família”.

