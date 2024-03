 ‘Passamos por momentos difíceis’, diz Bolsonaro em evento para Michelle

O ex-presidente Jair Bolsonaro falou em “momentos difíceis” na noite desta segunda-feira, 25, em São Paulo, durante cerimônia de homenagem à ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, no Theatro Municipal, e defendeu que a liberdade é “algo tão ou mais importante que a própria vida”.

O dia foi marcado pela reportagem do jornal americano The New York Times, um dos mais influentes do mundo, que mostrou, com vídeos de câmeras de segurança, que Bolsonaro ficou três dias na Embaixada da Hungria, país comandado pelo aliado Viktor Orbán, logo após ter tido o seu passaporte apreendido por decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal – leia a matéria aqui.

Bolsonaro não citou diretamente o episódio revelado pelo Times. “Passamos por momentos difíceis, e não foram poucos, e continuamos passando. Mas a família é a base da sociedade. Sem ela, não chegaremos a lugar nenhum”, afirmou. “Aprendemos nesses quatro anos algo tão ou mais importante do que a própria vida, e não dávamos muito valor, achávamos que nunca ia acabar, que é a nossa liberdade”, afirmou.

“Pessoas de bem”

A ex-primeira-dama, que recebeu o título de cidadã paulistana concedido pela Câmara Municipal, disse que o Brasil “voltará a ser governado por pessoas de bem”. Presidente nacional do PL Mulher, Michelle citou sua atuação em projetos sociais durante o governo Bolsonaro, como a ampliação da linguagem de libras no país, e criticou a atual gestão de Luiz Inácio Lula da Silva por encerrar programas como o cadastro nacional de voluntários.

“Quero seguir sempre perseverante no caminho de fazer o bem, de cuidar dos mais vulneráveis, de promover a verdadeira inclusão, quebrando as barreiras de comunicação e as que impedem a igualdade de oportunidades”, disse, em discurso emocionado. “Peço a Deus que me conceda nessa missão coragem para me lançar, determinação para conseguir, a resiliência para recomeçar, a garra para vencer, a humildade para prosperar e o amor para repartir”, prosseguiu.

Polêmica

A cerimônia foi precedida de muita polêmica devido à decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo que proibiu a sua realização no Theatro Municipal. Normalmente, a entrega dos títulos é feita na própria Câmara de Vereadores, mas a direção do Legislativo paulistano disse que ao menos outras quarenta homenagens já foram feitas em outros espaços.

Na decisão que barrou o ato, o desembargador Martin Vargas apontou para a existência de “indícios contundentes” de violação do interesse público na realização do evento no Theatro Municipal. Segundo ele, as diferentes justificativas apresentadas para a realização do ato no espaço (entre as quais a indisponibilidade do plenário da Câmara de Vereadores e a falta de espaço no Palácio Anchieta) “indicam a presença de grave risco de desvio de finalidade do bem público, do dever de impessoalidade e da promoção pessoal de autoridade, especificamente na figura da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro”.

A multa determinada pela Justiça em caso de descumprimento da proibição foi fixada em 50.000 reais. Para driblar a punição, o autor da proposta de lei em homenagem a Michelle, o vereador Rinaldi Digilio (União Brasil), anunciou que decidiu custear com recursos próprios o aluguel do espaço, no valor de 100.000 reais.

Recheado de personalidades políticas, entre elas o prefeito Ricardo Nunes (MDB) e o ex-ministro e senador Ciro Nogueira (PP-PI), o evento foi marcado por elogios a Michelle e a Bolsonaro e por falas sobre suposta “perseguição” empreendida contra o casal.

De olho no eleitorado bolsonarista e no apoio do ex-presidente, o prefeito discursou contra a tentativa de se barrar a solenidade. “A gente fala tanto da questão da democracia, da liberdade, que fico tentando entender por que algumas pessoas insistem em fazer ações que vão totalmente ao contrário disso (…). Essa é uma homenagem àquela que esteve ao lado de seu marido em todos os momentos”, disse Nunes.