Paraná registra o maior crescimento da atividade econômica em 2023

O Paraná foi o estado brasileiro que registrou o maior crescimento da atividade econômica em 2023, segundo dados do Índice de Atividade Econômica Regional (IBCR), calculado pelo Banco Central com base no desempenho dos setores agropecuário, industrial, de serviços e de comércio a partir de pesquisas mensais do IBGE.

Segundo a pesquisa, a atividade econômica no estado cresceu 9,1% no acumulado entre janeiro e outubro de 2023, em comparação com o mesmo período de 2022. O aumento está acima da média nacional, que foi de 2,4%. Na região Sul, o IBCR dos primeiros dez meses do ano passado teve variação positiva de 2,4% em Santa Catarina e de 2,8% no Rio Grande do Sul.

Ranking nacional

O segundo estado colocado no ranking nacional foi Goiás, com aumento de 6,2%; seguido pelo Pará, com 5,1%. São Paulo e Ceará ocupam as últimas posições no ranking, com crescimento de 1,3% e 0,9%, respectivamente.

Dados do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes) divulgados em dezembro também apontaram um crescimento de 3,2% do Produto Interno Bruto (PIB) do Paraná de janeiro a setembro de 2023, somando 485,8 bilhões de reais. “Estamos crescendo a taxas muito mais elevadas do que as do Brasil na produção industrial e nos serviços, que se somam à forte expansão da produção agrícola estadual em 2023, o que explica a condição de líder nacional no índice calculado pelo Banco Central”, avalia o diretor-presidente do instituto, Jorge Callado.

Confira o ranking:

Goiás: 9,1%

Pará: 5,1%

Minas Gerais: 4,3%

Rio de Janeiro: 4,3%

Bahia: 3,2%

Amazonas: 3,2%

Rio Grande do Sul: 2,8%

Espírito Santo: 2,5%

Santa Catarina: 2,4%

Pernambuco: 1,7%

São Paulo: 1,3%

Ceará: 0,9%

Como o índice é calculado

O IBCR é construído com base no volume da produção da agropecuária, da indústria e do setor de serviços, que são agregadas a partir dos seus respectivos pesos na economia de acordo com as estatísticas do IBGE.

Também são utilizadas outras informações de caráter estrutural, como as obtidas na Pesquisa Industrial Anual (PIA-IBGE), na Pesquisa Anual do Comércio (PAC-IBGE), na Pesquisa Anual de Serviços (PAS-IBGE) e na Produção Agrícola Municipal (PAM-IBGE).