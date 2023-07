Paraná: avião com três pessoas desaparece na Serra do Mar

Uma aeronave de pequeno porte desapareceu no Paraná nesta segunda-feira, 3, com o piloto e dois passageiros a bordo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o avião bimotor decolou por volta das 7h do Aeroporto Regional Orlando de Carvalho em Umuarama, no noroeste do estado, com destino a Paranaguá, no litoral, e sumiu do radar enquanto sobrevoava a região da Serra do Mar. O governo do Paraná confirmou que havia dois servidores estaduais a bordo da aeronave.

Por volta das 14h, o Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo (CINDACTA), da Força Aérea Brasileira, informou aos Bombeiros que a aeronave havia desaparecido do radar e que o último contato com o piloto foi feito a partir do aeroporto de Ponta Grossa às 10h. Segundo o Cindacta, o avião não acionou o ELT (equipamento localizador de emergência).

O governo do estado enviou os helicópteros Falcão 12 e Resgate 04 para auxiliar o Cindacta na busca, mas o avião não foi localizado. Uma aeronave do Cindacta especializada já partiu de Campo Grande (MS) para a região e as buscas seguem em andamento. Não há informações até o momento sobre queda do avião desaparecido.

