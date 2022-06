Os três erros na foto de Bolsonaro com jornalista da Fox News

O jornalista Tucker Carlson, da emissora Fox News, dos Estados Unidos, fez uma visita ao presidente Jair Bolsonaro (PL) no Palácio do Alvorada nesta quarta-feira, 29, onde conversaram para um documentário que está sendo produzido pelo americano. Os dois posaram para uma foto juntos, publicada pelo apresentador e compartilhada pelo presidente nas redes sociais — a foto tem ao menos três curiosidades, todas ligadas a fatos que marcaram negativamente a imagem do governo ou do país nos últimos tempos.

A primeira é o cocar indígena que Carlson está usando. Ela foi dada de presente por Bolsonaro, que é bastante criticado pela forma como lida com questões ambientais e pela negligência com os povos indígenas, críticas que se agravaram, inclusive internacionalmente, após o assassinato do indigenista brasileiro Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips no Vale do Javari, no Amazonas.

Além disso, como mostrou a coluna VEJA Gente, boa parte dos especialistas defende que a indevida utilização de artefatos e vestimentas de outros povos é uma forma de apropriação cultural. Carlson aceitou usar o cocar meio a contragosto, talvez sabendo do gesto inadequado.

Na estante atrás de Bolsonaro e Carlson aparece em destaque também um logo da Caixa Econômica Federal, cujo chefe, Pedro Guimarães, está na berlinda após ser acusado de assédio sexual por várias funcionárias da instituição financeira. O episódio deve provocar a queda do executivo do banco, que sempre foi um aliado próximo ao presidente, com quem compartilhava com frequência viagens e aparições em lives na internet. O presidente da República ainda não se manifestou sobre as denúncias, que certamente terão impacto eleitoral, ainda mais porque Bolsonaro enfrenta conhecidas dificuldades com o eleitorado feminino.

Na mesma estante há também um boneco do ex-piloto de F-1 Nelson Piquet, tricampeão mundial da categoria e que, nos últimos tempos, tem sido mais lembrado como um entusiasta de Bolsonaro. Ele já chegou até a bancar o chofer do presidente nas comemorações do último 7 de Setembro. Nesta semana, Piquet se referiu ao piloto britânico Lewis Hamilton, sete vezes campeão mundial, como “neguinho” em uma entrevista a um canal na internet. A referência racista foi repudiada por várias entidades, ligadas ou não ao automobilismo, e pelo próprio Hamilton, que respondeu ao brasileiro com um post em português nas redes sociais.

A coincidência de referências desabonadoras na foto de Bolsonaro e Carlson não passou batida pelos usuários de redes sociais.

