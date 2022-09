Os maiores favoritos para vencer a eleição ao governo já no 1º turno

A duas semanas da votação para o primeiro turno das eleições deste ano, alguns candidatos a governos estaduais se mantêm com amplo favoritismo na liderança das pesquisas e, mais do que isso, têm boas chances de liquidar a disputa já no dia 2 de outubro.

Quem mais desponta com essa probabilidade é o governador Helder Barbalho (MDB), no Pará, que soma 67% das intenções de votos totais em sua busca pela reeleição de acordo com a pesquisa do instituto Real Time Big Data, divulgada em 5 de setembro. O segundo colocado, Zequinha Marinho (PL), tem apenas 11% na mesma pesquisa.

Outro com boas chances é Renato Casagrande (PSB), mais um governador que se candidatou à reeleição, este no Espírito Santo, onde tem 56% na pesquisa Ipec de 2 de setembro. O vice líder, Manato (PL), tem 19%.

Os mesmos 56% dos votos totais tem o também governador Ratinho Júnior (PSD) no Paraná, segundo o Ipec de 16 de setembro. Em segundo lugar, Roberto Requião (PT) tem exatamente a metade: 28%.

Em quarto lugar está mais um atual mandatário: Romeu Zema (Novo) em Minas Gerais. O governador chegou a 53% das intenções de voto no Datafolha desta quinta-feira, 15, e também caminha a passos largos para a reeleição. O ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), está em segundo lugar com 25% na mesma pesquisa.

O diferencial dos casos paranaense e mineiro para os outros dois, no entanto, é que os adversários de Ratinho e Zema, além de pontuarem mais que os rivais dos anteriores, também têm uma campanha mais promissora. Ambos contam com o apoio de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que lidera as pesquisas presidenciais em Minas e tem uma porcentagem de voto maior que Requião no Paraná.

Outros atuais governadores têm reeleições prováveis no primeiro turno, como Fátima Bezerra (PT) no Rio Grande do Norte, onde soma 49% das intenções de voto segundo o Ipec de 8 de setembro; Ronaldo Caiado (União Brasil) em Goiás, que chega a 48% no levantamento do Real Time em 15 de setembro; e Ibaneis Rocha (MDB), que tem 47% na pesquisa Real Time de 12 de setembro no Distrito Federal.

ACM Neto (União Brasil), apesar de não ter o cargo de governador no currículo (foi ex-prefeito de Salvador), também mantém o favoritismo na Bahia, com 49% no Datafolha de 15 de setembro.

Apesar de não somar a maioria dos votos totais, esse quarteto têm porcentagens suficiente para, na conta dos votos válidos, alcançarem 50% mais um, a quantidade mínima necessária para definir o pleito no primeiro turno.