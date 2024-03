Os elogios a Lula e seu governo em evento eleitoral de Tabata em SP

A cerimônia filiação ao PSB de um pré-candidato a vereador em São Paulo — o sindicalista Ramalho da Construção — nesta segunda-feira, 25, teve presenças ilustres vindas de Brasília: o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e o ministro do Empreendedorismo, Márcio França, ambos ex-governadores de São Paulo. A despeito de o candidato de Lula na corrida à prefeitura paulistana ser o deputado Guilherme Boulos (PSOL), o presidente da República e seu governo foram alvos de elogios da dupla.

“O PSB cresce hoje e é importante para a democracia do Brasil ter partidos fortes. Lula salvou a democracia no Brasil. Estávamos sob o risco de um golpe”, disse o vice-presidente, interrompido por aplausos da plateia. “Deixo um abraço carinhoso para Tabata. As mulheres são muito mais fortes que os homens”, completou Alckmin.

Já França elogiou os investimentos do programa federal Minha Casa, Minha Vida, em São Paulo e atribuiu a vitória de Lula à aliança feita com o PSB, que levou Alckmin a compor a chapa com o petista. “A gente percebe que, se não fosse o movimento acertado que o PSB fez de aproximar Geraldo Alckmin do presidente Lula, talvez a história não tivesse sido contada desse jeito. Quem garante que, sem o Alckmin, teríamos ganho com 2% dos votos?”, disse em referência à diferença do petista para o adversário Jair Bolsonaro no segundo turno presidencial.

Ironias com Nunes

O ministro também ironizou o atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), comparando-o com o personagem Wally, protagonista de uma série de ilustrações em que as pessoas precisam procurá-lo em meio a multidões e objetos. “Onde está Wally? Você procura o prefeito e não encontra”, disse França — a despeito de o prefeito estar com uma agenda intensa de obras neste ano eleitoral.

Continua após a publicidade

Na cerimônia, Tabata reiterou o bordão de que “polarização não tapa buraco”, já que um dos motes da sua campanha é apresentar-se como uma candidata de fora dos extremos. “Vocês não me verão na tribuna fazendo discurso, vocês me verão aprovando projetos”, disse.

Datena

No final do evento, questionada por jornalistas sobre a permanência do apresentador José Luiz Datena na sua campanha, a deputada apenas confirmou que a aliança continua de pé. Datena foi ao evento que lançou a pré-candidatura dela na Vila Missionária, Zona Sul de São Paulo, e se apresentou como pré-candidato a vice na chapa. Na agenda desta segunda, ele não estava presente.

Filiação

Estrela da cerimônia que trouxe Alckmin e França de Brasília a São Paulo, Ramalho da Construção foi deputado estadual duas vezes pelo PSD e hoje preside o Sintracon (Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de São Paulo). Alckmin sinalizou que, se eleito, espera que o sindicalista dispute a presidência da Câmara dos Vereadores, cadeira hoje ocupada por Milton Leite (União Brasil).