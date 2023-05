Os ‘conselhos’ de Temer a Lula sobre briga com Banco Central

O ex-presidente Michel Temer (MDB) tem acompanhado a briga do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com o Banco Central, comandado por Roberto Campos Neto, em torno do atual patamar da taxa básica de juros. Conhecido pelo tom conciliador e exímio articulador político, o emedebista, bem a seu estilo, disse a jornalistas antes de sua participação no LIDE Brazil Investment Forum, em Nova York, como avalia que a situação deveria ser conduzida – e ela não passa nem perto das críticas públicas entoadas por Lula e petistas graduados, como Gleisi Hoffmann, presidente do PT, a Campos Neto.

“Qualquer fala referente à questão dos juros cria um grande problema no mercado financeiro e no mercado em geral. Não é útil essa disputa por meio da imprensa entre presidente da República e o presidente do Banco Central. Se eu puder dar um palpite, o presidente deveria chamar o presidente do Banco Central e dialogar um pouco, acompanhar essa movimentação do Copom, nada mais do que isso”, pontuou o ex-presidente.

