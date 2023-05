ONU escolhe Belém para ser a sede da COP30 em 2025, anuncia Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta sexta-feira, 26, que Belém foi escolhida pela ONU (Organização das Nações Unidas) para ser a sede da COP30, em 2025. O evento é a principal conferência ambiental promovida pela entidade.

A última edição, a COP27, ocorreu em Sharm el-Sheikh, no Egito, em novembro de 2022 e marcou a estreia internacional de Lula após ele ter conquistado nas urnas o seu terceiro mandato.

No evento, Lula, ao lado da ministra Marina Silva (Meio Ambiente) e do governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), que preside o consórcio de estados da Amazônia Legal, já haviam defendido que o evento de 2025 ocorresse em Belém.

“Belém do Pará foi a cidade escolhida pela ONU para ser sede da COP 30, em 2025. Será uma honra para o Brasil recebermos representantes do mundo inteiro em um estado da nossa Amazônia. Tenho certeza de que o Helder Barbalho e o povo do Pará estão preparados para promover a melhor COP da história”, anunciou Lula no Twitter, ao lado de Helder Barbalho e do ministro Mauro Vieira (Relações Exteriores).

A COP28, que será realizada neste ano, será em Dubai (Emirados Árabes). A COP29 deverá ocorrer na Austrália.