OAB define lista com seis nomes para vaga aberta no STJ

O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) definiu nesta segunda-feira, 19, os nomes que comporão uma lista sêxtupla elaborada pelo órgão para escolha de um novo ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Entre os 34 nomes na disputa, a mais votada foi Daniela Teixeira, com 28 votos. Ela tem apoio de alas importantes do PT e do governo, assim como do Grupo Prerrogativas, que reúne juristas aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em seguida na votação vieram Luís Cláudio Chaves, com 27, Luiz Cláudio Allemand, Otávio Rodrigues e André Godinho, com 26 cada um, e Márcio Fernandes, com 23.

A lista sêxtupla elaborada pela OAB será analisada pelos 33 ministros do STJ, que definirão três destes nomes para serem submetidos ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a quem cabe escolher o novo ministro. A indicação ainda será analisada pelo Senado, que vai sabatinar o indicado e deve aprovar ou rejeitar a escolha. Há possibilidade, contudo, de a lista sêxtupla ser “devolvida” pelo STJ à OAB, o que é incomum.

O ministro que será escolhido na cota da advocacia no tribunal substituirá o ex-ministro Félix Fischer, aposentado da Corte em agosto de 2022.