O tiro no pé do armamentista Eduardo Bolsonaro

Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) sempre fez questão de mostrar que é um adepto entusiasmado das armas. Mas o deputado federal mais votado da história do país agora está lidando com um tiro que deu no próprio pé.

A turma olavista e trumpista que ele ajudou a empoderar não se cansa de dar trabalho ao governo e aos planos eleitorais do seu pai. O principal deles é Abraham Weintraub, ex-ministro da Educação, que com o seu irmão Arthur, ex-assessor do presidente, abriram uma dissidência eleitoral ruidosa em São Paulo. Eduardo sentiu tanto o golpe, que deu aval a um post do secretário da Cultura, Mario Frias, com ataques aos irmãos.

Esta thread explica muito do que estava ocorrendo nos bastidores. Não se trata de dividir/unir a direita, mas separar o joio do trigo Todo este tempo que nós engolíamos sapos na verdade era a chance para eles se corrigirem,mas nada foi feito. Então agora está aí tudo as claras👇 https://t.co/wT62E0vY6d — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) January 20, 2022

Eduardo também chegou ao ponto de curtir um post de uma simpatizante que defendia prisão de Abraham. Cobrado por simpatizantes, tentou se explicar.

Se endossássemos prisões arbitrárias Abraham jamais teria ido aos EUA junto com seu irmão. https://t.co/Ylb86PNDCb — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) January 20, 2022

Ainda há fontes de preocupação por aí, como o blogueiro Allan dos Santos, há mais de cem dias foragido da PF nos EUA, e o assessor para assuntos internacionais Filipe G. Martins, em completo silêncio desde 7 de setembro (até quando?) após ter sido relegado ao ostracismo com a queda de Ernesto Araújo – todos olavistas. E ainda há o “pai” de todos eles, o escritor Olavo de Carvalho, também bastante descontente com os Bolsonaro.