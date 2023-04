O tenso acordo com Boulos que destravou MPs de Lula na Câmara

Após reunião classificada como “tensa”, lideranças partidárias na Câmara dos Deputados fecharam um amplo acordo, nesta quinta-feira, 13, para destravar o andamento de medidas provisórias urgentes ao governo Luiz Inácio Lula da Silva.

A construção das comissões mistas — de deputados e senadores — que irão analisar as MPs do Bolsa Família e do Minha Casa Minha Vida, por exemplo, já estavam parcialmente definidas. Durante impasse nas conversas, no entanto, o deputado Guilherme Boulos (PSOL-SP) “perdeu” a relatoria do programa habitacional — o partido ficará com a vice-presidência da comissão e, na próxima semana, Boulos assumirá a relatoria do projeto de lei que retomará o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). A matéria deverá incorporar a criação da política nacional de Cozinhas Solidárias como um dos pilares da política de combate à fome.

Também ficou definido, no acordo desta quinta-feira, que o conjunto das contribuições dadas ao texto pelo parlamentar será incorporado pelo novo relator, o deputado Fernando Marangoni (União-SP), ex-secretário de Habitação de São Paulo. A costura foi aprovada pelo governo e com apoio de todos os líderes, em decisão por unanimidade.

“Diante do impasse em torno da MP do Minha Casa, para garantir o funcionamento da Comissão Mista sem obstruções, assumiremos a vice-presidência da comissão e não mais a relatoria”, diz a VEJA o deputado Guilherme Boulos.

O “remanejamento” de Boulos e a indicação de Marangoni em seu lugar na relatoria do Minha Casa Minha Vida foram fruto de pressão do União Brasil junto ao presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

Além do Minha Casa Minha Vida e do PAA, que ficam, portanto, com União Brasil e PSOL, respectivamente, a relatoria do Bolsa Família ficará com o deputado Dr. Francisco (PT-PI) e, a MP 1154, que trata da reestruturação do governo e ministérios, ficará com Isnaldo Bulhões (MDB-AL).