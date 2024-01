O segredo da escola pública do Ceará que é sucesso na redação do Enem

A 238 km de Fortaleza, um grupo de estudantes de Acaraú colocou a Escola Estadual de Educação Profissional (EEEP) Marta Maria Giffoni de Sousa no rol de sucessos do Enem. Em 2023, os 164 alunos que prestaram o Exame Nacional do Ensino Médio alcançaram uma média de 914,7 pontos na redação, sendo que quinze deles marcaram 980 pontos, segundo informações da Secretaria de Educação do Ceará. A nota máxima é 1.000 pontos.

O segredo está na prática da leitura e da escrita e, segundo os professores, no funcionamento de um laboratório específico para o treino da redação, o REDLAB. Por meio dele, os estudantes produzem textos semanais sob orientação dos docentes, que fazem uma espécie de correção comentada e, quando necessário, exigem que os mesmos sejam reescritos.

Além de treinar os estudantes, a escola também treina os professores, que são submetidos anualmente a um processo de orientação sobre a matriz de correção do Enem. Com o conhecimento atualizado da técnica utilizada pelos corretores oficiais do exame, os docentes de Acaraú podem trabalhar de forma unificada em busca de melhores notas. Dos 164 alunos participantes do exame, 129 conseguiram 900 pontos ou mais na redação e apenas oito não alcançaram ao menos 800 pontos.

O caso de sucesso tem mais um componente fundamental: “o apadrinhamento dos textos”, em trabalho extraclasse. Por decisão da direção da escola, alguns professores foram destacados para acompanhar de forma individualizada o desenvolvimento das redações, com dicas permanentes e orientações específicas de acordo com o estilo exigido.

Em 2023, o tema da redação do Enem foi “Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil”. O candidato que tirasse zero está automaticamente desclassificado e não pode concorrer a vagas em nenhuma das universidades que utilizam o Enem como vestibular integral ou parcial.

Por fim, a EEEP Marta Maria Giffoni de Sousa é uma instituição de ensino profissionalizante, de funcionamento integral para alunos que cursam o ensino médio, o que se traduz em maior carga horária de estudos diária.

Reduto de ministro

O Ceará é o reduto eleitoral do ministro da Educação, Camilo Santana, que chegou ao cargo no terceiro mandato de Lula exatamente pelo bom desempenho que a educação havia atingido durante os dois mandatos em que foi governador no estado (2015 a 2022). O atual governador, Elmano de Freitas (PT), foi eleito com o apoio de Camilo.

Na semana passada, presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve em Fortaleza com ambos para participar de mais um evento ligado à educação: o anúncio de que o estado terá um campus do ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica), umas das instituições de ensino mais respeitadas do país. Será a primeira unidade fora de São José dos Campos (SP), onde o ITA nasceu.