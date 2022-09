O recado de Lula aos eleitores de Ciro e Tebet

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reuniu oito ex-presidenciáveis em um evento em São Paulo na manhã desta segunda-feira, 19, no qual a tônica dos discursos foi a importância de liquidar a disputa com o presidente Jair Bolsonaro (PL) já no primeiro turno.

Em seu discurso, o ex-presidente mandou um recado aos eleitores de Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB), candidatos de centro que têm eleitores na mira da campanha do ex-presidente.

Embora não tenha citado os adversários nominalmente, Lula voltou a declarar estar pronto para ganhar as eleições já no dia 2 de outubro e assinalou as principais dificuldades da atual disputa.

“A primavera está aqui, primavera fabulosa, porque vamos consolidar nossa vitória (…) O voto é secreto, mas se quiserem resolver logo o problema, estou pronto”, brincou com os presentes.

“É uma eleição atípica, porque todos os candidatos, desde o atual presidente até os outros estão numa briga forte contra mim porque não querem que eu ganhe no primeiro turno”, completou.

O evento contou com lideranças políticas de partidos que estão em coligações com outros candidatos a presidente, como o ex-ministro da Fazenda e ex-presidente do Banco Central Henrique Meirelles – que está filiado ao União Brasil, que tem a senadora Soraya Thronicke como presidenciável – e o ex-senador Cristovam Buarque, que é do Cidadania, sigla que integra a coalizão em torno de Simone Tebet.

Além dos dois, outros ex-presidenciáveis foram ao evento, mas todos já integrantes da coligação que apoia Lula. Geraldo Alckmin (PSB), Marina Silva (Rede), Guilherme Boulos (PSOL), João Goulart Filho (PCdoB), Luciana Genro (PSOL) e Fernando Haddad (PT).