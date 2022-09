Henrique Meirelles e mais sete ex-presidenciáveis declaram apoio a Lula

O ex-ministro da Fazenda e ex-presidente do Banco Central Henrique Meirelles anunciou apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ainda no primeiro turno. O apoio foi anunciado em um evento em São Paulo na manhã desta segunda-feira, 19, que reuniu, além de Lula, oito ex-candidatos à Presidência da República.

Além de Meirelles, que está filiado ao União Brasil – partido que tem a senadora Soraya Thronicke como candidata à Presidência –, estavam presentes Geraldo Alckmin (PSB), Marina Silva (Rede), Guilherme Boulos (PSOL), Cristovam Buarque (Cidadania), João Goulart Filho (PCdoB), Luciana Genro (PSOL) e Fernando Haddad (PT). Além de Meirelles, Buarque também pertence a um partido que tem outro candidato ao Palácio do Planalto: a senadora Simone Tebet (MDB) — os demais já estão na coligação de Lula.

Meirelles enfileirou o que considera realizações durante o período em que foi presidente do Banco Central (2003-2011) no governo Lula e ministro da Fazenda, no governo Dilma Rousseff (2016-2018). “Mais de dez milhões de empregos foram criados, isso é fato. Mais de 40 milhões saíram da pobreza. Tivemos crescimento médio de 4% nesse período. Agora, está se vendo injeção eleitoreira (em referência ao Auxílio Brasil), que vai criar um problema grande para ser resolvido”, disse.

E continuou: “Enfrentamos com sucesso a crise de 2008. Saímos e o país voltou a crescer, em 2010 já estava crescendo. Isso é um resumo dos fatos, é o que interessa, de quem realiza. Eu olho e vejo o resultado do seu governo (de Lula). Isso nos faz estar aqui. Estou aqui com tranquilidade e confiança, porque eu sei o que funciona e o que pode funcionar no Brasil”, disse.