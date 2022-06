O que Neguinho da Beija-Flor tem a ver com a treta entre Piquet e Hamilton

O nome do cantor e compositor Neguinho da Beija-Flor foi parar nos trending topics, a lista de assuntos mais comentados do Twitter, de uma forma involuntária: foi arrastado para a treta entre o piloto britânico Lewis Hamilton e o ex-piloto Nelson Piquet pela horda de fãs do brasileiro – e muitos bolsonaristas.

Tudo começou quando Piquet, em entrevista a um canal no YouTube, chamou o heptacampeão de F-1 de “neguinho” ao comentar um acidente entre o britânico e o holandês Max Verstappen no GP de Silverstone, em 2021. “O neguinho (Lewis Hamilton) meteu o carro e deixou porque não tinha jeito de passar dois carros naquela curva. Ele fez de sacanagem. A sorte dele é que só o outro (Verstappen) se f..”, afirmou Piquet.

A declaração, que foi dada em novembro passado, mas só viralizou agora, foi rebatida pela FIA (entidade que organiza a F-1), pela Mercedes (equipe de Hamilton) e pelo próprio Hamilton. “É mais do que linguagem. Essas mentalidades arcaicas precisam mudar e não têm lugar no nosso esporte. Eu fui cercado por essas atitudes e fui alvo de minha vida toda. Houve muito tempo para aprender. Chegou a hora da ação”, postou Hamilton no Twitter nesta terça-feira, 28.

Fãs de Piquet e muitos bolsonaristas – o ex-piloto é fã declarado do presidente Jair Bolsonaro (PL) – estão indo ao Twitter publicar posts, muitos em inglês, marcando a FIA, a Mercedes e veículos de imprensa estrangeira para dizer que “neguinho” não é uma expressão racista, tanto que um célebre artista brasileiro usa a palavra no seu nome – Neguinho da Beija-Flor.

FIA should be quiet.

Neguinho is often used as a term of endearment in a multicultural society where families and groups of friends are often mixed race.

Neguinho da Beija Flor is a famous brazilian singer by the way.

You should ask for apologise.

— Maxwell de Araujo (@maxdvco) June 28, 2022