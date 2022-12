O plano B de Tarcísio para a Fazenda, caso Paulo Guedes diga ‘não’

O economista Samuel Kinoshita, que coordenou toda a área econômica do programa do governador eleito de São Paulo, é a segunda opção de Tarcísio de Freitas para gerir a economia paulista, a partir de 1° de janeiro de 2023. Formado em economia pelo Insper, foi assessor especial do Ministério da Economia, entre 2019 e 2021, e membro do Conselho Fiscal do Banco do Brasil, entre 2020 e 2022.

Nos últimos dias, o atual ministro da Fazenda, Paulo Guedes, ex-chefe de Kinoshita, foi convidado por Guilherme Afif Domingos, coordenador da transição e amigo do auxiliar de Bolsonaro, para integrar a futura gestão do estado, mas ainda não respondeu.

A ideia de convidar Guedes, além de sinalizar ao bolsonarismo, é dar visibilidade à possível fusão entre as secretarias de Planejamento e Fazenda, criando uma superpasta com status de ministério no Palácio dos Bandeirantes. Outra razão para o convite, segundo uma fonte com trânsito no futuro governo paulista, é “incomodar Lula e companhia, com Guedes no pé deles”.