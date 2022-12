Explosões misteriosas atingem bases aéreas dentro da Rússia

Nesta segunda-feira, 5, explosões foram registradas em dois aeródromos militares na Rússia, deixando vários mortos, de acordo com autoridades de Moscou. Os incidentes, em locais distantes das linhas de frente da guerra, levantaram especulações de que a Ucrânia tenha encontrado formas de atingir os bombardeiros do Kremlin, responsáveis pelos ataques contra sua infraestrutura energética.

Um caminhão-tanque explodiu nesta segunda em uma base aérea perto da cidade de Ryazan, a menos de 240 quilômetros de Moscou, informou a mídia estatal russa. O impacto matou três pessoas e feriu outras seis.

Mais duas pessoas ficaram feridas em uma explosão no aeródromo Engels, na região de Saratov. Acredita-se que os bombardeiros estratégicos de longo alcance da Rússia, do tipo Tu-95 – usados para ataques com mísseis de cruzeiro contra a Ucrânia – estejam nessa base aérea. A de Ryazan também também abriga bombardeiros de longo alcance Tu-95 e Tu-22M.

O governador regional de Saratov disse que as forças de segurança estavam verificando o que ele chamou de “relatos de um incidente em instalações militares”.

Ambas as áreas estão a centenas de quilômetros da fronteira ucraniana e ainda não se sabe o que causou as explosões. Mas as explosões misteriosas levantaram a possibilidade de que a Ucrânia tenha encontrado uma maneira de atingir os bombardeiros para impedir mais ataques contra a infraestrutura do país.

Baza, um meio de comunicação russo com fontes nos serviços de segurança, informou que o aeródromo russo em Engels foi atacado por uma “munição vagante” – que viaja por um tempo sobre uma área, procurando pelo alvo – que visava a pista da base aérea. Astra, outro meio de comunicação russo independente, afirmou que dois bombardeiros Tu-95 com capacidade nuclear foram danificados na explosão. Nenhum dos dois indicou uma fonte para suas informações.

O Kremlin disse que o presidente Vladimir Putin foi informado dos incidentes. As autoridades locais da região de Saratov disseram que os serviços de segurança estão investigando relatos da explosão na base aérea de Engels.

Relatórios de monitoramento ucranianos na semana passada sugeriram que a Rússia estava levando mísseis de cruzeiro à base aérea de Engels e transferindo aeronaves para a base aérea de Ryazan em preparação para outro ataque contra a Ucrânia.

A Ucrânia não é conhecida por ter qualquer munição que lhe permita atacar centenas de quilômetros além das linhas de frente do conflito, embora haja relatos de tais armas em desenvolvimento.