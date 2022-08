O pesado ataque de Silas Malafaia contra Alexandre de Moraes

O pastor Silas Malafaia, aliado do presidente Jair Bolsonaro (PL), voltou a atacar o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Em um vídeo divulgado nesta quarta-feira, 24, ele se referiu ao magistrado como “desgraçado” e convocou a população para ir às ruas em protesto no 7 de setembro.

Malafaia afirmou que Moraes “rasgou a Constituição” e cita como exemplo o inquérito das fake news. “Nem na Inquisição se viu isso. É uma aberração que mancha o Judiciário brasileiro”, disse.

O pastor também criticou, aos gritos, a autorização do ministro para a operação da Polícia Federal contra empresários bolsonaristas na última terça-feira, 23. Os empresários são investigados sob a suspeita de defender um golpe de estado caso o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) saia vitorioso da eleição. “O STF só pode processar quem tem foro lá. Pessoas do povo, empresários, jornalistas e blogueiros não têm foro no Supremo. Quem vai parar esse desgraçado?” Malafaia ainda comparou a situação do Brasil “a um estado policial igual ao nazismo, fascismo e comunismo”.

Ao final do vídeo, o líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo convidou a população a “dar uma resposta” às determinações do ministro do STF no dia 7 de setembro, apelou para versículos bíblicos e disse que o povo fará justiça “em nome de Deus”.

