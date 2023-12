O pagodeiro e o garimpo: Alexandre Pires entra na mira da PF

O cantor Alexandre Pires, que fez fama com o grupo de pagode Só Pra Contrariar, sucesso do gênero desde os anos 1990, virou alvo de uma operação da Polícia Federal de combate a garimpos ilegais em terras indígenas.

A PF deflagrou na segunda-feira, 4, a Operação Disco de Ouro para desarticular um esquema de financiamento e logística ao garimpo ilegal na Terra Indígena Yanomami, em Roraima. Foram cumpridos dois mandados de prisão e seis de busca e apreensão, expedidos pela 4ª Vara Federal da Seção Judiciária de Roraima, em Boa Vista e Mucajaí, em Roraima, além de São Paulo e Santos (SP), Santarém (PA), Uberlândia (MG) e Itapema (SC). Também foi determinado o sequestro de mais de 130 milhões de reais dos suspeitos.

O cantor Alexandre Pires foi alvo da ação em um navio de cruzeiro, onde faria um show. Um apartamento seu em Itapema (SC) também foi alvo de busca e apreensão. Ele teria recebido cerca de 1 milhão de reais de uma mineradora investigada. O empresário do músico é outro alvo da investigação.

A operação é um desdobramento de uma ação da PF deflagrada em janeiro de 2022, quando 30 toneladas de cassiterita extraídas da terra indígena foram encontradas na sede de uma empresa investigada, onde seriam destinadas ao exterior.

Lavagem de dinheiro

O inquérito, segundo a PF, indica que o esquema seria voltado para a “lavagem” de cassiterita retirada ilegalmente da área ianomâmi, no qual o minério seria declarado como originário de um garimpo regular no Rio Tapajós, em Itaituba (PA,) e supostamente transportado para Roraima para tratamento. As investigações apontam que tal dinâmica ocorreria apenas no papel, já que o minério seria originário do próprio estado de Roraima.

Ainda de acordo com a PF, foram identificadas transações financeiras que relacionariam toda a cadeia produtiva do esquema, com a presença de pilotos de aeronaves, postos de combustíveis, lojas de máquinas e equipamentos para mineração e laranjas para encobrir movimentações fraudulentas.