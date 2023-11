O novo programa de Lula que pode ter grande impacto nas eleições de 2024

O governo Lula deve anunciar nesta segunda-feira, 13, os números finais, mas a gestão está colocando para andar rapidamente um programa bilionário que deverá ter forte impacto nas eleições municipais de 2024.

O novo PAC Seleções terá 136 bilhões de reais para obras, que serão indicadas pelos prefeitos de cada cidade. Os municípios tinham até sexta-feira, 10, para apresentar os seus projetos, mas o governo prorrogou o prazo para domingo.

Um balanço final das adesões será divulgado hoje, mas a gestão afirmou que quase 100% das cidades já tinha aderido. A meta é muito ambiciosa: o governo quer ter ao menos uma obra em cada um dos 5.568 municípios do país. Até sexta-feira, já haviam sido entregues 25.350 propostas de obras, das quais 16.636 já tinham documentação aprovada.

Segundo o governo, as obras mais pedidas são a construção de creches, escolas de tempo integral, unidades básicas de saúde, equipamentos esportivos, ônibus para transporte escolar e unidades móveis de odontologia – todos investimentos que impactam diretamente a população e que têm grande visibilidade e exploração política em ano eleitoral. Só na área de educação, a meta é construir mil creches e quase 600 escolas de tempo integral, segundo o MEC.

Continua após a publicidade

A ideia é que o projeto aproxime politicamente não só os prefeitos, inclusive os de oposição, mas também vereadores e deputados interessados em viabilizar obras em seus redutos. O projeto é uma das prioridades do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que já deixou claro que usará o seu peso político e o poder de investimentos do governo para alavancar candidaturas de aliados pelo país.

O Novo PAC Seleções foi um dos assuntos tratados em reunião de Lula com todos os ministros da área social na última sexta-feira, 10. A coordenação do projeto está a cargo do “gerente-geral” de obras do governo Lula 3, o ministro da Casa Civil, Rui Costa.