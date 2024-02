O hit do Carnaval que pega carona no cerco da PF a Jair Bolsonaro

A política e seus bastidores. Com Laísa Dall'Agnol, Victoria Bechara, Bruno Caniato, Valmar Hupsel Filho, Isabella Alonso Panho e Adriana Ferraz. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Dias após a operação da Polícia Federal que mirou Jair Bolsonaro (PL) e seus aliados, a possibilidade de prisão do ex-presidente inspirou fantasias de Carnaval por todo o Brasil. Nos blocos, foliões aproveitaram o noticiário para ironizar as investigações contra o ex-mandatário, a apreensão de seu passaporte e até o meme, amplamente viralizado, do “toc toc toc” que remete às batidas na porta da Polícia Federal na época da Lava-Jato.

Na esteira das ações mais recentes da PF, outras ideias de fantasias aludem aos atentados de caráter golpista de 8 de janeiro de 2023 – quando eleitores bolsonaristas invadiram e depredaram os prédios dos Três Poderes, em Brasília – e até mesmo à famigerada investigação sobre as “joias sauditas”, gemas que o ex-presidente ganhou de presente do príncipe saudita Mohammed bin Salman e teria revendido nos Estados Unidos.

Confira, na galeria abaixo, algumas das fantasias mais criativas idealizadas pelos foliões do Carnaval de 2024.

1/7 Folião usa fantasia alusiva a passaporte apreendido do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) (Redes sociais/Reprodução) 2/7 Folião usa fantasia com placa imitando porta e os dizeres "Toc toc toc", em alusão a meme sobre Polícia Federal (Redes sociais/Reprodução) 3/7 Folião usa fantasia de uniforme de presidiário e placa com o nome do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) (Redes sociais/Reprodução) 4/7 Foliãs usam fantasias alusivas a passaporte apreendido do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de agente da Policia Federal (Redes sociais/Reprodução) 5/7 Folião usa fantasia de "Patriota da Papuda" em alusão a participantes do atentado golpista de 8 de janeiro presos em Brasília (Redes sociais/Reprodução) 6/7 Foliões usam fantasia de caminhão e camisa do Brasil em alusão ao "Patriota do Caminhão" (Redes sociais/Reprodução) 7/7 Foliã usa fantasia com placa "Roubo Ouro", o nome de Jair Bolsonaro e o nome do Condomínio Vivendas da Barra (RJ), onde mora o ex-presidente (Redes sociais/Reprodução)

Repercussão política

Alguns políticos de esquerda também entraram no embalo da ironia carnavalesca. Na capital paulista, por exemplo, o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) marcou presença em um bloco e aproveitou a ocasião para gravar um vídeo de pré-campanha e reforçar apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Na publicação, o pré-candidato à prefeitura de São Paulo interage com um folião fantasiado de “gênio da lâmpada” para pedir três desejos: “Primeiro, Bolsonaro preso; segundo, Lula reeleito; terceiro, a Prefeitura de São Paulo na mão do povo.”

Já em Minas Gerais, os pedidos pela prisão do ex-presidente mobilizaram os foliões de um bloco de rua em Belo Horizonte. “Ão, ão, ão, Bolsonaro na prisão”, cantam os presentes na festa. Ao microfone, o cantor emenda o coro com “foge, foge, Bolsonaro, vai pra casa do c…”

Passaporte apreendido

Uma das principais repercussões da operação contra Jair Bolsonaro na última quinta-feira, 8, foi a apreensão de seu passaporte, determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito sobre o 8 de janeiro no Supremo Tribunal Federal (STF). O advogado do ex-presidente, Fabio Wajngarten, declarou a VEJA que a medida era “totalmente descabida”, já que, segundo ele, o ex-mandatário não teria intenção de deixar o país sem informar às autoridades.

Outros alvos da Polícia Federal na semana passada foram os ex-ministros Braga Netto (Casa Civil), Paulo Sérgio Nogueira (Defesa), Anderson Torres (Justiça) e Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional). A operação, denominada Tempus Veritatis, tem como base o vídeo de uma reunião entre Jair Bolsonaro e integrantes do seu governo cujo tema é a possibilidade de uma intervenção militar após a vitória de Lula nas eleições presidenciais de 2022.