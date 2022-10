O discurso pesado (e inconveniente) de Damares em um culto com crianças

Atualizado em 10 out 2022, 12h59 - Publicado em 10 out 2022, 11h51

A senadora eleita e ex-ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves (Republicanos-DF), fez, durante um discurso em um templo evangélico no sábado, 8, um relato pesado sobre casos de abuso infantil no Pará — tudo sem apresentar provas. Como é comum em cerimônias religiosas desse tipo, havia crianças assistindo ao culto e que ouviram a ex-ministra falar sobre estupro infantil.

Durante pronunciamento na Assembleia de Deus, em Goiânia, ela afirmou que crianças foram traficadas na Ilha de Marajó, que pertence ao Pará, e fica próxima à fronteira com países como Suriname e Guiana Francesa. “Eu vou contar uma história para vocês, que agora eu posso falar. Nós temos imagens de crianças brasileiras de três, quatro anos que, quando cruzam as fronteiras, os seus dentinhos são arrancados para elas não morderem na hora do sexo oral”, relatou. Ela disse ainda que as meninas e meninos comem comida pastosa “para o intestino ficar livre na hora do sexo anal”. A ex-ministra, no entanto, não disse que tipo de providência havia sido tomada ou se alguma denúncia sobre esses casos havia sido encaminhada aos órgãos competentes.

Além de ter feito um discurso inapropriado na frente de crianças, Damares apelou para a pregação religiosa para fazer campanha para a reeleição de Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno. A primeira-dama, Michelle Bolsonaro, também estava presente no culto.

Durante sua fala, a ex-ministra afirmou que tem o “manto constitucional” para se expressar dentro da igreja e defendeu voto no presidente. “Tem coisas que eu não posso falar lá fora, mas aqui eu tenho uma liberdade constitucional de manifestar a minha fé. A guerra contra Bolsonaro que a imprensa levantou, que o Supremo levantou, que o Congresso levantou, não é uma guerra política, é uma guerra espiritual”, declarou.

O senador Flávio Bolsonaro (PL), um dos filhos do presidente, compartilhou o vídeo do discurso de Damares e tentou relacionar os governos do PT aos relatos feitos pela ex-ministra. “Esse relato da senadora Damares é perturbador!!! Ainda há resquícios de PT pelo Brasil! O que acontece com nossas crianças em algumas regiões do nosso Brasil é monstruoso!”, escreveu nas redes sociais.