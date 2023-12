O destino paradisíaco escolhido por Bolsonaro para passar o Réveillon

O ex-presidente Jair Bolsonaro já está aproveitando para passear e descansar nestes últimos dias do ano. O destino escolhido foi nada menos do que São Miguel dos Milagres, cidade paradisíaca no litoral norte de Alagoas.

Bolsonaro está hospedado em uma pousada do aliado e ex-ministro do Turismo Gilson Machado. O Villas Taturé é uma acomodação de luxo que, na alta temporada, tem diárias que giram em torno de 2.800 reais.

Também o acompanham um filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), a nora Heloísa Bolsonaro e os dois netos filhos do casal. A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro não está na viagem.

Nesta quarta-feira, 27, Gilson Machado compartilhou vídeos em que o grupo faz um passeio de jangada pelas águas cristalinas de Milagres. “Estamos aqui, só luxando no nosso iate”, ironizou o ex-ministro. O aliado também publicou vídeo em que uma multidão se aglomera para tirar fotos com o ex-presidente na praia.

Bolsonaro chegou ao aeroporto de Maceió na noite da última terça-feira, 26, “sem aviso prévio”, e foi recebido por dezenas de apoiadores e aliados, entre eles Gilson Machado e o deputado federal Delegado Fabio Costa (PP-AL).

A cidade de São Miguel dos Milagres é conhecida por suas bonitas praias, com pouco movimento, águas cristalinas, mar raso e piscinas naturais, entre outros atrativos, como passeio de barcos e trilhas ecológicas. O município fica a cerca de 100 km da capital Maceió e tem dezenas de hotéis e pousadas.

Paraíso dividido

Na eleição presidencial de 2022, os eleitores do município se dividiram sobre o candidato a presidente no segundo turno. Luiz Inácio Lula da Silva venceu na cidade, com 51,97% dos votos válidos, contra 48,03% de Bolsonaro — este, no entanto, teve votação no município maior que na média de Alagoas, onde obteve 41,32%.

Na eleição para o Congresso, o senador Renan Filho (MDB), hoje ministro de Lula, foi o mais votado em São Miguel dos Milagres, com 65% dos votos. Já o candidato a deputado federal mais votado na cidade, Nivaldo Albuquerque (Republicanos), que teve o apoio de 35% dos eleitores da cidade, não conseguiu se eleger.