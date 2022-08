O bem-sucedido projeto infantil de Jundiaí que Garcia quer espalhar por SP

O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), candidato à reeleição, incluiu em seu programa de governo um projeto para crianças implantado na cidade de Jundiaí e que se tornou um exemplo bem-sucedido para a área.

Chamado Mundo das Crianças, o projeto foi implantado há dois anos pelo prefeito de Jundiaí, Luiz Fernando Machado (PSDB), que é próximo a Garcia e um dos principais articulares tucanos hoje no estado.

O espaço tem 170 mil metros quadrados, com 120 mil metros quadrados de gramado e 12 mil plantas nativas e 1.500 plantas frutíferas, além de brinquedos — inclusive para crianças com necessidades especiais e pequenas (até três anos de idade) — e equipamentos de prática esportiva, como pistas de skate, parkour, paredes de escalada, ciclovia e quadras esportivas. O local tem ainda uma grande sala de aula em cima de uma árvore. O acesso é gratuito.

O objetivo do espaço é permitir que as crianças desenvolvam atividades motora, cognitiva e sensorial nos anos iniciais de vida associado à natureza. “Estudos de neurociência já indicam que 80% do desenvolvimento se dá até os 6 anos de vida, por isso, trabalhamos nesse espaço que oferece várias ações para a criança se desenvolver”, afirma Machado.

Se for reeleito, Garcia quer levar o projeto para mais cidades do estado.

Políticas para as crianças

O Mundo das Crianças é uma das iniciativas que Jundiaí tem adotado nos últimos anos para o desenvolvimento infantil. O município reservou 67 milhões de reais do Plano Plurianual 2022-2005, apenas em recursos próprios, ao Programa Cidade das Crianças e incluiu na revisão do Plano Diretor, em 2019, um capítulo inteiramente dedicado à Política da Criança na Cidade. O município também finaliza um novo Plano Municipal pela Primeira Infância (PMPI), que define 69 ações a serem implementadas nos próximos dez anos com enfoque no bem-estar e desenvolvimento de gestantes e crianças de 0 a 6 anos de idade. A cidade criou ainda o Centro Internacional de Estudos, Memória e Pesquisa da Primeira Infância (Ciempi), que, em parceria com a Unicamp, quer se tornar uma referência em pesquisas sobre o desenvolvimento infantil a partir de brincadeiras.

O foco nas crianças tem proporcionado resultados positivos, como a redução da mortalidade infantil para 6,07 para cada mil nascidos vivos – em 2017, esse índice era de 10,55. A cidade também ostenta bons indicadores de consultas pré-natal e chegou a 100% das unidades básicas de saúde com oferta de serviço de planejamento familiar.