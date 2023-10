O agronegócio brasileiro crava a sua maior marca em 34 anos

O Ministério da Agricultura e Pecuária atualizou nesta terça-feira, 17, o indicador chamado Valor da Produção Agropecuária, com base nos dados de setembro, e chegou à estimativa de que a produção chegará a 1,15 trilhão de reais até o final do ano.

O número representa um acréscimo de 2,7% em relação ao ano passado (1,12 trilhão de reais) e é o maior desde que o indicador passou a ser calculado pelo governo, há 34 anos. O crescimento foi puxado pelas lavouras, em especial pela safra recorde de grãos.

O estado com a maior produção é Mato Grosso, com 185,1 bilhões de reais – o que representa 16% do total produzido e um salto considerável em relação a 2014, quando o montante produzido chegou a 117,4 bilhões de reais.

Em segundo vem o Paraná, com 142, 6 bilhões (12,4% do total do país) – em 2014, a produção paranaense havia sido de 104,2 bilhões (um aumento de quase 37%).

Veja o ranking por estado:

MT – R$ 185.064.380.451

PR – R$ 142.645.712.720

SP – R$ 141.888.988.105

MG – R$ 123.012.960.923

GO – R$ 97.147.250.971

RS – R$ 88.757.535.954

MS – R$ 68.916.909.358

SC – R$ 46.996.008.174

BA – R$ 46.687.692.774

PA – R$ 26.195.142.393

RO – R$ 20.739.065.251

TO – R$ 18.383.493.323

ES – R$ 16.419.109.588

MA – R$ 15.600.871.897

PI – R$ 12.372.373.374

PE – 10.289.379.003

CE – R$ 5.394.024.714

AL – R$ 5.202.823.397

SE – R$ 4.062.190.080

RJ – R$ 4.020.833.728

AM – R$ 2.882.807.599

AC – R$ 2.527.247.474

PB – R$ 2.406.254.310

RN – R$ 2.365.174.016

RR – R$ 2.218.907.307

DF – R$ 1.589.802.888

AP – R$ 224.985.172

