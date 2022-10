O acirrado duelo entre dois bolsonaristas por um governo estadual

A pesquisa sobre o governo de Rondônia divulgada pelo instituto Real Time Big Data nesta segunda-feira, 10, mostra uma disputa acirrada entre dois candidatos bolsonaristas, o governador Coronel Marcos Rocha (União Brasil) e o senador Marcos Rogério (PL).

Marcos Rogério aparece numericamente à frente com 44% dos votos totais, contra 43% de Rocha. São 5% de brancos e nulos e 8% que não sabem ou não responderam. Nos votos válidos, o senador venceria por 51% a 49%. No entanto, o resultado é considerado um empate técnico na margem de erro, de três pontos para mais ou para menos.

Os dois são conhecidos por apoiarem o presidente Jair Bolsonaro (PL). Rocha, que se elegeu em 2018 na onda bolsonarista, foi colega de Exército do presidente no Rio de Janeiro. Já Rogério foi um dos senadores mais atuantes na defesa do governo durante a CPI da Pandemia, tanto que ganhou o apelido de ‘pit bull’.

Essa é a primeira pesquisa feita pelo Real Time Big Data no segundo turno. Na última pesquisa feita antes do primeiro turno, a quinze dias da eleição, o instituto projetou Marcos Rocha na frente, com 38%, enquanto Rogério teria 22%. Nas urnas, o resultado foi mais equilibrado: o governador terminou em primeiro, com 38,9%, e o senador ficou logo atrás, com 37%.

O instituto ouviu 1.000 eleitores entre 7 e 8 de outubro e cadastrou a pesquisa no TSE sob o número RO-09501/2022.

