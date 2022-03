Novo tucano, Alessandro Vieira diz que PSDB é ‘fundamental’ para a 3ª via

O senador sergipando Alessandro Vieira, que chegou a figurar em pesquisas de intenção de voto presidencial neste ano após atuação de destaque na CPI da Pandemia, decidiu sair de seu partido, Cidadania, e migrar para o PSDB, após rusgas com o presidente da antiga sigla, Roberto Freire. Ele minimiza os impactos políticos da mudança, destacando que ambas as legendas já têm acordado a costura de uma federação partidária nas eleições deste ano, que está em processo de oficialização, enquanto calcula as possibilidades de disputar o governo de seu estado em outubro pela casa nova.

Vieira ficou descontente com manobras internas no Cidadania que permitiram a Freire assumir mais um mandado de presidente da sigla e disse que já tinha proximidade com senadores tucanos, como José Serra. “Se eu estivesse no Cidadania, eu estaria com o PSDB compulsoriamente, por conta da federação. Nesse aspecto, eu não vejo grandes mudanças”, afirmou. O senador lembra ainda que o PSDB passou por um processo de prévias partidárias para a escolha do candidato da sigla à Presidência (João Doria, governador de São Paulo). “Existe agora um partido muito mais estruturado e com uma dinâmica de democracia interna. Para mim, isso é fundamental viabilizar o surgimento de novas lideranças.”

Além disso, a mudança para um partido que está dentro da mesma coligação não cria entraves para as discussões que já estão acontecendo em Sergipe para as eleições estaduais, segundo Vieira. A mudança não trará nenhum abalo nas alianças que o senador já vem construindo para disputar o cargo de governador – uma possibilidade que, segundo ele, só será definida nos próximos dias. “Ainda estou conversando com a base. Existe uma demanda grande pela candidatura ao governo. A gente está ouvindo os parceiros e deve decidir isso na próxima semana”, afirmou.

No cenário nacional, Vieira vê a nova casa como protagonista na definição da candidatura da terceira via, dada a importância histórica do PSDB e o peso de governar o maior estado do pais. “A participação do PSDB é fundamental pra qualquer construção do terceira via”. Mas essa definição, afirma ele, é uma conversa para ser finalizada “mais adiante”.