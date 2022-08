Nova pesquisa aponta favoritismo de Magno Malta em volta ao Senado

A nova pesquisa sobre as eleições estaduais do Espírito Santo divulgada pelo Real Time Big Data apontou uma boa chance do ex-senador Magno Malta (PL) voltar a ocupar uma cadeira no Congresso. O pastor lidera as intenções de voto entre postulantes ao Senado no estado, com 33%.

Mesmo na margem de erro de três pontos para mais ou para menos, Malta está à frente da senadora Rose Freitas (MDB), que tem 20%, e tem uma distância considerável para o deputado estadual Erick Musso (Republicanos), terceiro colocado com 4%. Outros candidatos não passaram de 2%. São ainda 14% de brancos e nulos e 23% que não sabem ou não responderam.

Malta, que ocupou uma cadeira capixaba no Senado de 2003 a 2019, fracassou ao tentar se reeleger em 2018, mesmo sendo apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), de quem continua sendo um aliado próximo. O pastor, que também alimentou esperanças de ser vice na chapa presidencial há quatro anos e depois acalentou o sonho de se tornar ministro, ficou em terceiro no pleito, que naquele ano tinha duas vagas em disputa – foram eleitos Fabiano Contarato (Rede, na época; hoje no PT) e Marcos do Val (Podemos).

Em pesquisa realizada em maio pelo mesmo instituto, o pastor tinha apenas 20% e estava atrás do ex-prefeito de Colatina, Sergio Meneguelli (Republicanos). Meneguelli, no entanto, deu o lugar na disputa para Musso e concorrerá à Assembleia Legislativa. Sua saída beneficiou o crescimento de Malta.

Governo

A mesma pesquisa coloca o governador Renato Casagrande (PSB), apoiado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT), como favorito à reeleição. Casagrande tem 49% das intenções de votos totais, que significam mais da maioria dos votos válidos — e possibilitariam a eleição em primeiro turno. É uma grande vantagem para o segundo colocado, Manato (PL), que tem 21%. A gestão do atual governador ainda é aprovada por 61% dos eleitores capixabas.

Guerino Zanon (PSD) tem 6% e Audifax (Rede) tem 4%. Demais candidatos não passam dos 2%. São 6% de brancos e nulos e 10% que não sabem ou não responderam.

O Real Time Big Data ouviu 1.500 pessoas entre os dias 23 e 24 de agosto, e cadastrou a pesquisa no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número ES-09325/2022.