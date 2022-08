No Piauí, candidato de Ciro Nogueira lidera pesquisa e PT fica em 2º lugar

A disputa pelo governo do Piauí tem na liderança o candidato Silvio Mendes (União Brasil), apoiado pelo ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira (Progressistas), com 38% das intenções de voto, segundo pesquisa do Ipec (ex-Ibope) divulgada nesta segunda-feira, 22. O candidato do PT, Rafael Fonteles, está em segundo lugar com 23% das intenções de voto. O Piauí hoje é governador pelo PT de Regina Sousa, que assumiu o estado após a saída de Wellington Dias do cargo para disputar o Senado.

Mendes foi prefeito de Teresina por dois mandatos, em 2004 e 2008. Já Fonteles foi secretário de Fazenda do estado na gestão de Dias. Os demais candidatos, somados, chegam a 12% das intenções de voto. Em terceiro lugar está Gessy Lima (PSC), com 3%. Ela está empatada tecnicamente com Coronel Diego Melo (PL), Geraldo Carvalho (PSTU) e Gustavo Henrique (Patriota), todos com 2% na medição do Ipec. Uma parcela de 10% dos entrevistados declarou votos brancos ou nulos, e 17% não souberam responder.

Está é a primeira pesquisa do Ipec sobre as eleições do Piauí. O instituto ouviu 800 pessoas entre os dias 19 e 21 de agosto em 38 municípios do estado. A margem de erro é de três pontos porcentuais para mais ou para menos.

Candidato do governo piauiense, Rafael Fonteles tem a maior rejeição entre os concorrentes. Ao Ipec, 17% dos entrevistados disseram não votar de jeito nenhum no petista, enquanto Mendes tem rejeição de 13% do eleitorado.

Continua após a publicidade